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Тренер Тутберидзе заявила, что фигуристке Валиевой не было смысла давать допинг

Тренер Тутберидзе заявила, что фигуристке Валиевой не было смысла давать допинг

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что ее штабу не было смысла давать допинг фигуристке Камиле Валиевой на чемпионате России, поскольку спортсменка могла побеждать и без него.

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