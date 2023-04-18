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Тульский автоэксперт Киреенко рассказал о пяти распространенных ошибках, которые совершают при самостоятельной мойке машины

Тульский автоэксперт Киреенко рассказал о пяти распространенных ошибках, которые совершают при самостоятельной мойке машины

После долгой зимы водители желают привести в порядок автомобиль не только снаружи, но и внутри. Для этого некоторые автолюбители отдают свой транспорт специалистам, другие же предпочитают убраться самостоятельно, например, на даче или в гараже.

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