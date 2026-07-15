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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стало известно, на что чаще всего жалуются россияне в управляющие компании

Стало известно, на что чаще всего жалуются россияне в управляющие компании

Согласно исследованию, 17% всех обращений в первом полугодии составили аварийные заявки Наиболее распространенной причиной обращений россиян в управляющие компании в первом полугодии 2026 года стали неисправности сантехники.

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