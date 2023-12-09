На площадке РАН обсуждали проблему кадров в сельском хозяйстве

В Российской академии наук состоялось заседание Межведомственного координационного совета РАН по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий по теме «Кадровое обеспечение сельского хозяйства: состояние, проблемы и пути их решения».
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