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На площадке РАН обсуждали проблему кадров в сельском хозяйстве

На площадке РАН обсуждали проблему кадров в сельском хозяйстве

В Российской академии наук состоялось заседание Межведомственного координационного совета РАН по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских территорий по теме «Кадровое обеспечение сельского хозяйства: состояние, проблемы и пути их решения».

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