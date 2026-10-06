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Царьград

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Сотни дронов летели на Москву: Погиб парень, есть раненые, разрушен дом. Что известно к этому часу

Сотни дронов летели на Москву: Погиб парень, есть раненые, разрушен дом. Что известно к этому часу

Подмосковье пережило массированную атаку украинских дронов. Погиб 20-летний парень, ещё несколько человек ранены, один дом разрушен, около десятка получили повреждения.

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