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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не судья, а ###### какой‑то». Рожков оскорбил Чистякова после удаления в матче с «Краснодаром»

Защитник « Рубина » Илья Рожков нецензурно выругался в адрес главного арбитра матча против « Краснодара » Артема Чистякова.

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