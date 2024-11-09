Россияне рассказали, где планируют провести новогоднюю ночь

Новый год – время чудес, волшебства и, конечно же, путешествий! Где же россияне планируют встретить наступающий 2025 год? Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование, результаты которого оказались весьма интересными и, местами, неожиданными.
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