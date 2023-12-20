Особой миссией пятого фестиваля «Русское Рождество» станет поддержка участников спецоперации и их семей

Особой миссией пятого фестиваля «Русское Рождество» станет поддержка участников спецоперации и их семейДля семей военнослужащих подготовили особую программу: путешествие в Шую на ретропоезде (по решению организаторов все билеты передадут семьям участников спецоперации), посещение выставок на ж/д вокзалах в Иванове и Шуе, Рождественской ярмарки, мастер-классы для детей.
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