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Иваново

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Особой миссией пятого фестиваля «Русское Рождество» станет поддержка участников спецоперации и их семей

Особой миссией пятого фестиваля «Русское Рождество» станет поддержка участников спецоперации и их семей

Особой миссией пятого фестиваля «Русское Рождество» станет поддержка участников спецоперации и их семейДля семей военнослужащих подготовили особую программу: путешествие в Шую на ретропоезде (по решению организаторов все билеты передадут семьям участников спецоперации), посещение выставок на ж/д вокзалах в Иванове и Шуе, Рождественской ярмарки, мастер-классы для детей.

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