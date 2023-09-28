США: Мы не заставляем бизнес прекращать контакты с Россией

США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в РФ, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
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