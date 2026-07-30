Медведев возложил цветы к воинским мемориалам подо Ржевом

КОКОШКИНО /Ржевский округ, Тверская область/, 30 июля. / ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в деревне Кокошкино Ржевского округа Тверской области принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата, Аллее памяти погибших активистов "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства", а также к Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.