Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Таким образом, Шамсидин Фаридуни, Рачабализода Саидакрами Муродали, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов арестованы до 22 мая.
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