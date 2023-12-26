14 предметов, которые взялись разгадывать детективы-самоучки

Большинство из нас хоть раз в детстве представляли себя детективом. Это было просто невозможно не сделать, начитавшись и насмотревшись историй про Шерлока Холмса, лейтенанта Коломбо и прочих известных книжных и киносыщиков.
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