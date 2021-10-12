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Визит Нуланд в Москву назвали важным событием

Визит Нуланд в Москву назвали важным событием

Несмотря на вовлеченность замгоссекретаря Соединённых Штатов Америки Виктории Нуланд в дела Киева, её визит в Москву не ограничится лишь обсуждением Украины.

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