Александр Каблучко

Борис Леонтьев

Беженцы есть в любой войне. И принивать их нужно. Только дело в том, что во время любой войны беженцы, особенно с противоборствующей стороны, должны проходить жесточайший контроль и фильтрацию со стороны наших ВС, ФСБ, МВД и других спецслужб. А наши чиновники, правоохранители и военные тупо, не проверяя их запустили толпы беженцев с Украины и мигрантов из русфобских стран просто потому, что когда-то они жили с нами в одной стране, хотя многие из них давно уже враждебно настроены против России. Россия же воюет уже пятый год, но наши спецслужбы, не смотря на то, что удачно борются тс родной шпаной, поджигающей релейные шкафы и старушками, которые за деньги от СБУ брасают «коктели Молотова» в госучреждения так и не занялись серьёзной проверкой и фильтрацией миллионов беженцев, мигрантов и диаспор. А без этого количество серьёзных терактов и диверсий на убыль не пойдёт.