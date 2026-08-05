Теракт почти в центре Москвы. Погибло 5 человек. В разгар СВО банкет "высокопоставленных лиц" в центре столицы выглядит, мягко говоря, рискованно и странно.
Доклад о теракте в Москве ушёл наверх. Генерал заплатит отставкой?
Комментарии
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Александр Каблучко
Val Bolok
Надо быть идиотом, чтобы в момент такого напря жения устраивать такие юбилеи. если наш верховный считает , что такой хергенерал командует нашими космическими силами, не мудрено,что мы 5 лет топчемся на ободке Украины. Генералы у нас или отЪявленное жульё или идиоты.
И то и другое, а многие еще и на содержании
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1 м.
Александр Каблучко
Борис Леонтьев
Беженцы есть в любой войне. И принивать их нужно. Только дело в том, что во время любой войны беженцы, особенно с противоборствующей стороны, должны проходить жесточайший контроль и фильтрацию со стороны наших ВС, ФСБ, МВД и других спецслужб. А наши чиновники, правоохранители и военные тупо, не проверяя их запустили толпы беженцев с Украины и мигрантов из русфобских стран просто потому, что когда-то они жили с нами в одной стране, хотя многие из них давно уже враждебно настроены против России. Россия же воюет уже пятый год, но наши спецслужбы, не смотря на то, что удачно борются тс родной шпаной, поджигающей релейные шкафы и старушками, которые за деньги от СБУ брасают «коктели Молотова» в госучреждения так и не занялись серьёзной проверкой и фильтрацией миллионов беженцев, мигрантов и диаспор. А без этого количество серьёзных терактов и диверсий на убыль не пойдёт.
Кадры разбежались в 90-е, а этих за--ли составлением красивых отчетов
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1 м.
Александр Каблучко
https://ok.ru/dzen/article/amNHQlBErRgaOjE4
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