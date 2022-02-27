Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...
  • Сергей Рузманов
    Живот прихватило или испугалась сибирских морозов?Тереза Йохауг отк...
  • Сергей Рузманов
    Успели обкуриться в перерыве?Сборная Нидерланд...

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон получил нового, голодного до побед напарника, для него жизнь не станет проще»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в новом сезоне перешедший в «Мерседес» Джордж Расселл усложнит жизнь Льюису Хэмилтону и навяжет ему конкуренцию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх