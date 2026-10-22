Каждый четвертый житель города уверяет, что такие мысли ему не приходят в голову. Чаще всего желание «все бросить» возникает у сотрудников в возрасте 35–45 лет.
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