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Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике обвинили Россию в информационном манипулировании

Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике обвинили Россию в информационном манипулировании

Лидеры стран «Большой семёрки» обвинили Россию в информационном манипулировании. Об этом стало известно из итогового заявления, совместно подписанного лидерами организации, которые было принято по итогам их встречи, прошедшей в японской Хиросиме.

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