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Военно-политическое обозрение

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США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье

США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье

Стало известно, что 5 апреля 2024 г. 542-я ударная эскадрилья морской пехоты (VMFA), входящая в состав 2-го авиакрыла морской пехоты (MAW) ВС США 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, достигла полной боевой готовности.

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Гарий Щерба
ТВАРИ  как  ТАРАКАНЫ ЗАПОЛОНИЛИ ГЕЙРОПУ     ...!!!
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