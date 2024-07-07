На Кубе сорвали спланированный в США «террористический заговор»

На Кубе задержан кубинец по обвинению в “террористическом заговоре”. Согласно Министерству внутренних дел, этот человек проживал в США и нелегально вернулся на остров в 2014 году через море с огнестрельным оружием и боеприпасами.
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