Скончался продюсер Эрих Томек: звезда "Греческой смоковницы" прожил 94 года

Эрих Томек, известный благодаря роли в статье "Греческая смоковница", умер в 94 года в родной Вене. Выдающийся продюсер, сценарист и режиссёр, он прославился работами над фильмами «Кровавая луна», «Джулия», «Линда» и другими.