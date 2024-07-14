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Конор − о покушении на Трампа: «78-летний миллиардер должен отдыхать на яхте, но он уворачивается от пуль из-за любви к своей стране»

«78-летний миллиардер должен отдыхать на яхте и разъезжать по гольф-клубам. Но это не так. Он в Пенсильвании уворачивается от пуль.

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