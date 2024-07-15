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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройства на территорию завода по Курском

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройства на территорию завода по Курском

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Курской области, проинформировал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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