Дрон ВСУ сбросил взрывное устройства на территорию завода по Курском

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Курской области, проинформировал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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