В Омске сотрудники наркоконтроля пресекли попытку граждан сопредельного государства сбыть крупную партию мефедрона

А что, у этих приезжих национальности нет? Чего мы все боимся правду говорить. Наверно это были белорусы.

ЛЛ

Людмила Лепаева

Нам плюют в лицо мы вытирается наших детей травят мы молчим и никаких последствий. Правители опустили страну стала молчаливой и с опущенной головой. Когда у нас плечи расправятся и голова поднимется????