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Суд защитил воспитателей патриотической молодежи от многомиллионных претензий Смольного

Суд защитил воспитателей патриотической молодежи от многомиллионных претензий Смольного

Пока власти Северной столицы говорят о важности патриотического воспитания молодежи, чиновники среднего звена, кажется, пытались ставить палки в колеса организации, имеющей непосредственное отношение к такой деятельности.

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