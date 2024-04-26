Суд защитил воспитателей патриотической молодежи от многомиллионных претензий Смольного

Пока власти Северной столицы говорят о важности патриотического воспитания молодежи, чиновники среднего звена, кажется, пытались ставить палки в колеса организации, имеющей непосредственное отношение к такой деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии