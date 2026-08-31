Всего за $655 Xiaomi предлагает огромную умную стиральную машину на 12 кг белья, которая удаляет 99,99% бактерий

Xiaomi Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Fresh Air предложена как в обычном варианте, так и с сушкой Xiaomi открыла в Китае предварительные продажи новой стиральной машины Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Fresh Air.
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