Заир-Эмери набрал 6 (4+2) очков в Лиге 1 до 18-летия. Это рекорд для хавбеков в XXI веке

Сегодня полузащитник «ПСЖ» отметился забитым мячом на 58-й минуте матча с «Монпелье» в 11-м туре. Заир-Эмери стал первым полузащитником в XXI веке, совершившим 6 результативных действий в чемпионате Франции до того, как ему исполнилось 18 лет.