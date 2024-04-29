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Певица Зарубина объяснила, почему муж Пугачевой хочет вернуться в Россию

Певица Зарубина объяснила, почему муж Пугачевой хочет вернуться в Россию

Известная певица Ольга Зарубина высказалась о ситуации с Максимом Галкиным (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России), который столкнулся с трудностями после того, как покинул страну и был признан иноагентом.

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Комментарии
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ВБ
Виктор Бор
Не пускать продажного в Россию!
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18 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Я думаю что если все таки пугАлкин и вернеться то только для суда над ним. Бабка алка старая ее никто не тронет. А пугАлкина ждет лесоповал в сибири за его длинный язык .
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16 час.
Гусаров Игорь
Пусть живёт там где живёт.
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11 час.

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