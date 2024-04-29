Певица Зарубина объяснила, почему муж Пугачевой хочет вернуться в Россию

Известная певица Ольга Зарубина высказалась о ситуации с Максимом Галкиным (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России), который столкнулся с трудностями после того, как покинул страну и был признан иноагентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии