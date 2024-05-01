Сдала Иванова силовикам и сбежала в Израиль с его миллиардами. Новая версия исчезновения светской львицы Светланы Захаровой

Интересная жизнь с Vera Star В сети активно начинают распространяться слухи о том, что помощь в сборе доказательств по делу арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова, могла оказать бывшая супруга генерала Светлана Захарова.
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