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Экипаж российского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, находится в безопасности

Экипаж российского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, находится в безопасности

Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано 31 августа в порту Баренцбурга на Шпицбергене по решению Окружного суда Норд-Тромса.

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