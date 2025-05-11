Умер бывший глава Калачинского района Петр Черепов. Он занимал этот пост с 2004 по 2010 год. Подробнее здесь.
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Умер бывший глава Калачинского района Петр Черепов. Он занимал этот пост с 2004 по 2010 год. Подробнее здесь.