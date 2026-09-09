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FiNE NEWS

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В Германии раскрыли второй ядерный арсенал России в гражданской атомной отрасли

Немецкая газета Frankfurter Rundschau совместно с американским журналом Newsweek опубликовала материал, в котором российский государственный атомный холдинг, объединяющий более 400 предприятий, назван «вторым ядерным арсеналом» президента Владимира Путина.

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