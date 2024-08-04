Инвестиционный холдинг Баффета сократил свою долю в Apple почти в два раза

Доля инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway в компании Apple сокращена его владельцем Уорреном Баффетом почти вдвое, сообщается в газете the Financial Times 3 августа со ссылкой на отчетность холдинга.
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