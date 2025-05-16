СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Россия не нуждается в демагогических признаниях Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
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