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Путин: первый российско-арабский саммит планируется провести 15 октября

Путин: первый российско-арабский саммит планируется провести 15 октября

Первый российско-арабский саммит планируется провести 15 октября. На это указал президент РФ Владимир Путин, который пригласил на предстоящую встречу всех лидеров стран Лиги арабских государств, сообщается на сайте Кремля.

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