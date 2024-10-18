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Медведев похвалил Трампа за слова об украинском конфликте

Медведев похвалил Трампа за слова об украинском конфликте

Зампред СБ назвал важными слова Трампа о вине Зеленского за начало конфликта17 октября Дональд Трамп в интервью с Патриком Бет-Дэвидом заявил, что вина за развязывание украинского конфликта лежит именно на Владимире Зеленского.

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