Богатство подмосковного особняка бывшего зама Богомаза шокировало брянцев

В доме бывшего заместителя брянского губернатора Сергея Тимошенко сотрудники ФСБ провели обыск.Ранее мы сообщали, что в доме бывшего заместителя брянского губернатора Сергея Тимошенко сотрудники ФСБ провели обыск.
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