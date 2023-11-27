Серийное производство первых российских морских БПЛА намечено на 2024 год

Серийный выпуск первых российских военных морских дронов запланировали в следующем году. Об этом РИА «Новости» рассказал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии