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Кабульский синдром военной импотенции США

Жуткие и позорные кадры из кабульского аэропорта мир будет вспоминать еще долго. Конечно, говорить о «конце Америки» преждевременно, но ущерб имиджу заокеанской державы нанесен колоссальный, а это вещь, имеющая вполне реальный политический вес.

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