Как легко и убедительно выступать перед аудиторией «Я стоял на сцене перед сотнями зрителей, которых плохо видел через софиты, в которых расплывался зрительный зал, а на таймере, справа внизу, неумолимо утекали отведенные мне на выступление 5 минут.