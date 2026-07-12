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Аргентина первой в истории забила 2+ гола в 12 подряд матчах ЧМ. Команда Скалони побила рекорд Уругвая – 11 мячей с 1930-го по 1954 год

Аргентина стала первой страной в истории, забившей как минимум 2 гола в 12 матчах чемпионата мира подряд.

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