В Атлантике обнаружены следы древнего континента

В кимберлитовой долине на севере Канады ученые обнаружили необычную геологическую формацию. По их мнению, это фрагмент древнейшего континента, чьи осколки сейчас разбросаны по всему Атлантическому океану и его прибрежным территориям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии