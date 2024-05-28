Боррель: главы Минобороны ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием

Министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по территории России, к которому ранее призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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