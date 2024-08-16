В поселке под Гурьевском в результате взрыва газа пострадал человек

Хозяина квартиры в поселке Новое Голубево Гурьевского района Калининградской области, в которой произошел взрыв бытового газа, доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных 16 августа в Telegram-канале.