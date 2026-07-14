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Запорожская АЭС на час осталась без внешнего питания из-за непогоды

Запорожская АЭС на час осталась без внешнего питания из-за непогоды

На Запорожской АЭС произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения из-за непогоды. «Сегодня на Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций «Росатома», произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения, вызванное неблагоприятными погодными условиями», — говорится в сообщении станции.

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