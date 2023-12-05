Тульское УФАС признало необоснованной жалобу на закрытые маркетинговые исследования ПАО "Газпром"

В Тульской области проведения проверка действий ПАО "Газпром" при проведении закрытых маркетинговых исследований в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по физической охране зданий.
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