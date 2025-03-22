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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин набирал очки против 197 вратарей – 7-е место в НХЛ. Лидирует Ягр – 232

Капитан «Вашингтона» отметился двумя ассистами в матче против «Флориды» (6:3, третий период).  Александр Овечкин набрал свое первое очко в матче против вратаря Витека Ванечека.

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