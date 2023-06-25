В Санкт-Петербурге разыскивают четырех участников перестрелки на дороге

Главное Управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в публикации в своем телеграм-канале сообщило, что полицейские Красногвардейского района в настоящий момент разыскивают подозреваемых в стрельбе в ходе дорожного конфликта.