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В Санкт-Петербурге разыскивают четырех участников перестрелки на дороге

В Санкт-Петербурге разыскивают четырех участников перестрелки на дороге

Главное Управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в публикации в своем телеграм-канале сообщило, что полицейские Красногвардейского района в настоящий момент разыскивают подозреваемых в стрельбе в ходе дорожного конфликта.

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