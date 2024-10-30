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  • Андрей
    Я рад, что в нашей стране не перевелись оптимисты! Не буду с вами спорить... Вы видите эту тему так, а я несколько по...Александр Лукашен...
  • Т Н
    Тут вроде сообщество не малолетнее собралось. Вы кому сказки-то про цареубийц втираете?Гранит науки, вел...
  • Александр Рус
    может тебе напомнить,что завмаг-уважаемый был человек?я уже около 10 лет живу в Великой России и поверь,обычные люди ...Александр Лукашен...

В самом центре Москвы иностранцы "подмяли" под себя стоянку. Русские объединились, чтобы отбить её

В самом центре Москвы иностранцы "подмяли" под себя стоянку. Русские объединились, чтобы отбить её

Avia.pro - СМИ Прямо в самом сердце столицы, всего в трёхстах метрах от Лубянки — исторического здания с нашими правителями, разворачивается необычная драма.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
А где &quot;Александр&quot;-оглы экспЁрд?
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33 мин.
Наталья Иванова
Выращенные и внедрённые англосаксами на территорию Российской Империи «политические мигранты» уничтожили Империю в начале ХХ в. — вместе с царём, его чадами и домочадцами, слугами и врачом. Успешный опыт ещё раз чётко показал англосаксам, намертво закрепил сакральное знание: Россию надо брать изнутри, запуская в неё массы чужеродных и враждебных ей элементов, по другому — никак. Уже в наши дни для реализации этого опыта англичане придумали специальную технологию, специальные слова для размягчения России перед началом вторжения чужеродных элементов: толерантность, общечеловеческие ценности, терпимость, права меньшинств и прочую липкую, разъедающую чушь, которую они сами не приемлют и не используют у себя внутри.
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33 мин.
Людмила Редько
У нас на привокзальной площади тусуются такие же бомбилы с конскими ценами. Противоядие есть - вызываешь такси и едешь себе за вменяемые деньги, а они пусть и дальше сидят со своими хотелками
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28 мин.

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