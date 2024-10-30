В самом центре Москвы иностранцы "подмяли" под себя стоянку. Русские объединились, чтобы отбить её

Наталья Иванова

Выращенные и внедрённые англосаксами на территорию Российской Империи «политические мигранты» уничтожили Империю в начале ХХ в. — вместе с царём, его чадами и домочадцами, слугами и врачом. Успешный опыт ещё раз чётко показал англосаксам, намертво закрепил сакральное знание: Россию надо брать изнутри, запуская в неё массы чужеродных и враждебных ей элементов, по другому — никак. Уже в наши дни для реализации этого опыта англичане придумали специальную технологию, специальные слова для размягчения России перед началом вторжения чужеродных элементов: толерантность, общечеловеческие ценности, терпимость, права меньшинств и прочую липкую, разъедающую чушь, которую они сами не приемлют и не используют у себя внутри.