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"Крым и Донбасс останутся российскими". Украинский социолог рассказал о настроениях в обществе. Почему граждане не верят в победу ВСУ?

"Крым и Донбасс останутся российскими". Украинский социолог рассказал о настроениях в обществе. Почему граждане не верят в победу ВСУ?

© РИА Новости Константин МихальчевскийСегодня 608 прочитали Все больше людей понимают, что Донбасс и Крым останутся российскими, заявил украинский социолог Владимир Ищенко в интервью BZ.

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