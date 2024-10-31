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Царьград

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Пообещала всех взорвать, а потом прогремел взрыв: Взрыв в жилом доме в Черкесске. Что рассказали соседи

В жилом доме в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики произошёл взрыв газа. Однако местные жители вспоминают слова одной женщины - она обещала всех взорвать.

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